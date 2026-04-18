◆米大リーグロッキーズ１―７ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、４回で９１球を投げて、９安打５失点で今季初黒星（１勝）を喫した。大谷翔平投手（３１）との今季初対決は３打数２安打だった。菅野は大谷に２安打を許し、日本時代からの対戦成績が７打数６安打となった。だが、安打を許した２打