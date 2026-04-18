◆米大リーグ ロッキーズ１―７ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、４回で９１球を投げて、９安打５失点で今季初黒星（１勝）を喫した。大谷翔平投手（３１）との今季初対決は３打数２安打だった。

菅野は大谷に２安打を許し、日本時代からの対戦成績が７打数６安打となった。だが、安打を許した２打席はいずれも２球で追い込み、安打を浴びたボールも決して甘いボールではなかったとあって、「今日はいい感じで攻められていたと思います、ぼくは。いい形で２ストライクに追い込めましたし、そこら辺も紙一重の部分もあると思うので、彼に対しては上手に攻められていたかなと思います」と振り返った

試合前には雪が降り積もり、試合開始時の気温は１・７度。極寒で厳しいコンディションの中、水色を基調にしたシティーコネクトユニホームで菅野は、２勝目を目指してマウンドに上がった。寒さについては「間違いなく人生で投げた中で一番寒かったけど、相手も同じ条件なので、そこは言い訳せずにできることをしっかりやろうと思いました」と振り返っていた。

初回先頭でいきなり対戦を迎えたのは、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った大谷。昨年９月７日（同８日）に対戦した際に先頭弾、２打席連続安打を浴びていた。空振りと見逃しで２球で追い込んだが、カウント１―２から低めのスライダーを右翼へはじき返されて二塁打。タッカーは二ゴロに打ち取ったが、１死三塁でスミスに中犠飛を許して先取点を与えた。フリーマンにも右中間に二塁打を浴びたが、Ｔ・ヘルナンデスからは空振り三振を奪って、追加点は与えなかった。

２回には、先頭のマンシーに右中間へ５号ソロを被弾。２死一塁で大谷との２打席目を迎えたがカウント２―２から右前安打を浴びて、日本時代からの対戦成績が６打数６安打となった。２死一、二塁とピンチを背負ったが、タッカーから空振り三振を奪った。

３回は、スミスの中前安打とフリーマンへの四球などで１死一、三塁となると、マンシーに右翼線へ適時二塁打を浴び、続くパヘスの中犠飛でさらに１点を許して０―４とリードを広げられた。その後２死二、三塁ではフリーランドを中飛に打ち取った。５回は先頭の大谷を二ゴロに打ち取ったが、タッカーに右中間フェンス直撃の二塁打を浴びると、スミスに左前適時打を浴びてリードを５点に広げられた。