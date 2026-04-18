『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』が発売中。このたび、誌面カットが解禁となった。【写真】白間美瑠、“大人の魅力”全開グラビア誌面カット（4枚）白間美瑠は、1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。4th写真集『MERCI』が発売中