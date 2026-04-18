元NMB48“グラビアエース” 圧倒的美ぼう見せつける！ “大人の魅力”全開グラビア
『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』が発売中。このたび、誌面カットが解禁となった。
【写真】白間美瑠、“大人の魅力”全開 グラビア誌面カット（4枚）
白間美瑠は、1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。4th写真集『MERCI』が発売中。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
アイドルのイメージから脱却し、さらには妖艶さが増す白間だが、今回は縁起が良いゴールド水着や、黒のランジェリーを着こなして大人な魅力を大爆発させていく！
届いたカットでは、“大人な魅力”を感じ取れるキャミソールの衣装のまま、カメラのレンズを見つめている美顔カットが確認できる。また濡れ髪黒ランジェリー姿で、ベッドでポージングをするセクシーカットや、レース素材のシースルー衣装で、引き締まった太ももとぷりっとしたヒップを披露させており、圧倒的な美貌で魅せつけてくれる。
色気が増してきた“今”を大胆に写し出し、“Scale up”を感じてほしい！
【写真】白間美瑠、“大人の魅力”全開 グラビア誌面カット（4枚）
白間美瑠は、1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。4th写真集『MERCI』が発売中。
アイドルのイメージから脱却し、さらには妖艶さが増す白間だが、今回は縁起が良いゴールド水着や、黒のランジェリーを着こなして大人な魅力を大爆発させていく！
届いたカットでは、“大人な魅力”を感じ取れるキャミソールの衣装のまま、カメラのレンズを見つめている美顔カットが確認できる。また濡れ髪黒ランジェリー姿で、ベッドでポージングをするセクシーカットや、レース素材のシースルー衣装で、引き締まった太ももとぷりっとしたヒップを披露させており、圧倒的な美貌で魅せつけてくれる。
色気が増してきた“今”を大胆に写し出し、“Scale up”を感じてほしい！