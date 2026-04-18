スマホ代を節約する方法としてよく挙げられるのが「格安SIM」への乗り換えです。しかし、大手キャリアで利用できる「家族割」がなくなることで、逆に損をしてしまうのではと不安に感じる人も多いのではないでしょうか。 本記事では、家族割との関係を踏まえながら、格安SIMのメリット・デメリットを解説します。 格安SIMに変えると本当にスマホ代は安くなる？ 格安SIMは、大手キャリア（ドコモ・au・ソフトバン