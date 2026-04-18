首都圏に住む金沢市出身者らが集う「TOKYO金澤CLUB」が17日に都内で開かれふるさとを応援しようと誓い合いました。「TOKYO金澤CLUB」は首都圏で暮らす金沢市出身者らが交流を深めようと2007年から都内で開かれているもので、ことしで19回目を迎えました。今回は、およそ250人が参加するなか、実行委員会の名誉会長を務める前田家19代当主前田利宜氏が挨拶し金沢出身者の結束を呼びかけました。また、ステージでは金沢出身の