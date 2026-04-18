[4.17 ACLE準々決勝 町田 1-0 アルイテハド ジッダ]FC町田ゼルビアの“お家芸”が遠い中東アウェーの地でも炸裂した。AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝の前半31分、町田はMF林幸多郎のロングスローでゴール前を攻め込むと、DF岡村大八が競ったボールをFWエリキがつなぎ、FWテテ・イェンギが左足ボレーシュート。これがMFファビーニョに当たってゴールマウスに吸い込まれ、唯一のゴールが決まった。試合後、フラ