元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が17日にInstagramを更新し、「ピンクを入れてみました！」と報告。ファンから「似合ってる！」などと反響が寄せられている。【写真】森香澄、ピンクヘアがかわいすぎる!!（全4枚）森が「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづりながら、近影ショットを公開。1つ前の投稿まで明るめの茶髪ヘアだった森だが、春らしいピンクの髪色でカメラを見つめている。コメント欄