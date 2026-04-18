森香澄「ピンクを入れてみました！」髪色チェンジで印象激変!!
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が17日にInstagramを更新し、「ピンクを入れてみました！」と報告。ファンから「似合ってる！」などと反響が寄せられている。
【写真】森香澄、ピンクヘアがかわいすぎる!!（全4枚）
森が「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづりながら、近影ショットを公開。1つ前の投稿まで明るめの茶髪ヘアだった森だが、春らしいピンクの髪色でカメラを見つめている。
コメント欄には「似合うめっちゃかわいい」「香澄めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「似合うめっちゃかわいい」「香澄ちゃんのピンクに染めた髪の色、超似合ってて、私服、超似合ってて、香澄ちゃんの笑顔を仕草、チャーミングで超可愛いいよー♪」といった声が寄せられ、好評を博している。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（＠mori_kasumi_）
【写真】森香澄、ピンクヘアがかわいすぎる!!（全4枚）
森が「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづりながら、近影ショットを公開。1つ前の投稿まで明るめの茶髪ヘアだった森だが、春らしいピンクの髪色でカメラを見つめている。
コメント欄には「似合うめっちゃかわいい」「香澄めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「似合うめっちゃかわいい」「香澄ちゃんのピンクに染めた髪の色、超似合ってて、私服、超似合ってて、香澄ちゃんの笑顔を仕草、チャーミングで超可愛いいよー♪」といった声が寄せられ、好評を博している。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（＠mori_kasumi_）