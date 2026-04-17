◇パ・リーグ楽天1―0ロッテ（2026年4月17日楽天モバイル最強パーク）吠えた！叫んだ！楽天は3番手で登板した柴田大地が、気合い満点の投球でピンチを封じた。0―0の7回、宋家豪が1死二、三塁のピンチを招いたところでマウンドへ。絶体絶命の場面だったが、ここで岡を152キロの直球で空振り三振。続く佐藤に四球を与え、2死満塁で打席にポランコを迎えた。柴田はさらにスイッチが入る。150、151、150キロ。直球