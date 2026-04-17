◇パ・リーグ 楽天1―0ロッテ（2026年4月17日 楽天モバイル 最強パーク）

吠えた！叫んだ！楽天は3番手で登板した柴田大地が、気合い満点の投球でピンチを封じた。

0―0の7回、宋家豪が1死二、三塁のピンチを招いたところでマウンドへ。

絶体絶命の場面だったが、ここで岡を152キロの直球で空振り三振。

続く佐藤に四球を与え、2死満塁で打席にポランコを迎えた。

柴田はさらにスイッチが入る。150、151、150キロ。直球を3球続け、全て空振りで3球三振。マウンドで雄叫びを上げた右腕は、叫び声を上げながらベンチに戻った。

ポランコの三振は「しっかり狙っていった。三振が取れて良かった」と柴田。

自身の雄叫びについては「ちょっと騒ぎすぎたかもしれない」としつつ「次も同じぐらいいきたい」と、今後も気合い満点のピッチングを約束した。

日本通運から21年ドラフト3位でヤクルトに入団した右腕。24年12月の現役ドラフトで楽天に加入し、昨年10月に一度は戦力外通告を受けたが、11月に再契約した。

この日が今季2度目の登板で、勝利につながる大仕事だった。