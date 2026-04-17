俳優の綾瀬はるかが１７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の初日舞台あいさつに出席。トークでは天然な一面を披露するシーンがあった。綾瀬はこの日、美しいデコルテが際立つ黒のドレス姿で登場。エレガントなオーラで会場を魅了した。イベントでは、試写会を見た観客から２０００通を超えるラブレターが届いたと司会者が紹介。感想を問われ「ジーンとするメッセージがたくさん送られていて、本当