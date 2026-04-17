光老化とは？ 紫外線が肌に与える影響ご存じの方も多い「光老化」についてあらためて。光老化とは、紫外線を繰り返し浴びることで引き起こされる肌の老化現象。近年の研究結果でも肌の老化は、加齢によるものよりも、実は光老化の影響が圧倒的に大きいということが分かっており、実際に「肌の老化状態の約8割は光老化が関与している」と言われています。光老化の主な症状は「シミ・そばかすなどの色素沈着、深いシワ、たるみ」など