茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、春の風物詩「ネモフィラ」が2026年4月16日に見頃を迎えました。植栽開始から25周年という節目を迎えた今年は、平年より2日早く、4月いっぱいは「青の絶景」を楽しめる見通しです。約530万本が咲き誇る「みはらしの丘」には今年から「赤い扉」のフォトスポットが登場。さらに、2027年の国際園芸博覧会に向けた限定展示や、SNSで話題の「青いグルメ」も充実しています。JR常磐線特急「ひ