NPBエンタープライズなどは、元巨人2軍監督の桑田真澄氏（58）が、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回BFAU12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督に就任することを発表した。同氏は現在、オイシックスCBOに就任している。▼桑田真澄U-12日本代表監督「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同