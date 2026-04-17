NPBエンタープライズなどは、元巨人2軍監督の桑田真澄氏（58）が、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督に就任することを発表した。同氏は現在、オイシックスCBOに就任している。

▼桑田真澄U-12日本代表監督

「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います」

【大会概要】

大会名 第12回 BFA U12 アジア野球選手権

期間 2026年8月9日（日）〜8月15日（土）

開催地 中国・杭州市

出場国地域 8チーム（※現在、参加国・地域は未定）

主催 アジア野球連盟（BFA）