ファジアーノ岡山は17日、筑波大からDF小川遼也(4年=富山U-18)が2027年1月より加入することが決まったと発表した。今季の大学日韓定期戦でMVPを受賞した大型CBを巡っては、以前から複数クラブが関心を寄せていた。岡山には昨年秋の練習と今年のキャンプに帯同。最終的に清水などとの争奪戦になったが、「すごく自分の描く成長のビジョンとクラブが描くビジョンに共感できて、一緒に成長したいなと思った」と岡山入りを選択した