飲食店でのオーダーミスはたまに見聞きすることがありますが、妊娠中にアルコールを誤って口にしてしまったら……と考えると不安になる人も多いのではないでしょうか。「お店に補償してもらえるの？」「健康被害が出たらどうなるの？」といった疑問は当然のことでしょう。 本記事では、飲食店のオーダーミスで実際に起きた事例や、補償を求める際の法的な根拠、そして万一のときに知っておき