シリーズ累計4500万部を突破した人気作『薬屋のひとりごと』から、初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』が、5月13日に発売される。これにあわせて、しのとうこ氏による描き下ろし表紙イラストが解禁された。【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！表紙には、氷菓を作る猫猫（マオマオ）と、その出来上がりを待つ壬氏（ジンシ）の姿が描かれている。物語の一