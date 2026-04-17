『薬屋のひとりごと』料理を再現 猫猫の“媚薬”チョコなど全23種【一覧】 レシピ本の表紙も解禁
シリーズ累計4500万部を突破した人気作『薬屋のひとりごと』から、初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』が、5月13日に発売される。これにあわせて、しのとうこ氏による描き下ろし表紙イラストが解禁された。
【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！
表紙には、氷菓を作る猫猫（マオマオ）と、その出来上がりを待つ壬氏（ジンシ）の姿が描かれている。物語の一場面を切り取ったような構図で、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。氷菓は氷と塩を使って材料を冷やし固める料理で、レシピはweb上でも公開されている。
本書には、作中で印象的に描かれた料理の数々を、原作者・日向夏の完全監修のもとで再現したレシピを収録。壬氏の依頼で猫猫が作った“媚薬”チョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情を象徴する氷菓など、物語と密接に結びついた料理が並ぶ。作品の魅力を味覚からも楽しめる内容となっている。
さらに、本書のために日向が書き下ろしたショートストーリーも収録される。「鱠」「二層の酒」「串焼き」「甘藷菓子」「角煮」の5本に加え、過去に特典として配布された「可可阿菓子」を含む全6本を掲載。ここでしか読めないエピソードとして注目を集めそうだ。
また、表紙解禁を記念し、新作レシピとショートストーリーの一部がwebで公開されている。壬氏付きの侍女・水蓮に教わり猫猫が作る「大理石模様の可可阿菓子」のレシピと、その元となる物語が楽しめる。
本書には、チョコレートや串焼き、エビチリ、粥など全23種類のレシピを収録。作品世界の食文化を再現しながら、読者が実際に作って楽しめる構成となっている。
【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！
表紙には、氷菓を作る猫猫（マオマオ）と、その出来上がりを待つ壬氏（ジンシ）の姿が描かれている。物語の一場面を切り取ったような構図で、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。氷菓は氷と塩を使って材料を冷やし固める料理で、レシピはweb上でも公開されている。
さらに、本書のために日向が書き下ろしたショートストーリーも収録される。「鱠」「二層の酒」「串焼き」「甘藷菓子」「角煮」の5本に加え、過去に特典として配布された「可可阿菓子」を含む全6本を掲載。ここでしか読めないエピソードとして注目を集めそうだ。
また、表紙解禁を記念し、新作レシピとショートストーリーの一部がwebで公開されている。壬氏付きの侍女・水蓮に教わり猫猫が作る「大理石模様の可可阿菓子」のレシピと、その元となる物語が楽しめる。
本書には、チョコレートや串焼き、エビチリ、粥など全23種類のレシピを収録。作品世界の食文化を再現しながら、読者が実際に作って楽しめる構成となっている。
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