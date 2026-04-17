サメ映画を愛する者たちのニッチな祭典、「第３回東京国際サメ映画祭」の開催が決定。これに際し、クラウドファンディングが実施される。東京国際サメ映画祭は2024年からスタート。第３回となる今回は15作品以上のサメ映画が世界初公開・日本初公開される。また昨年に続いて、“ペンシルバニアのスピルバーグ”（！）とも称される超低予算サメ映画量産監督マーク・ポロニアの２度目の来日も決定している。ポロニア監督の新作サメ映