バロン･トランプの徴兵論勃発4月10日付の「ニューヨークタイムズ」（NYT）に、「大統領の息子を徴兵する？」という挑発的なタイトルの記事が公表された。「マノスフィア」（米英などの英語文化圏において、男らしさ、女性嫌悪、反フェミニズム運動を推進するウェブサイト、ブログ、ネットフォーラムなど）が議論を巻き起こしているというのだ。たしかに、「徴兵バロン・トランプ」なるサイト（下を参照）まで出来ている。そこには