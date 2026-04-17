オープンソースのインターネットフォーラムシステムであるDiscourseで、サイトのバックアップがたった1本のGIF画像によって大きく膨らんでいた事例が報告されました。How Jennifer Aniston and Friends Cost Us 377GB (and Broke EXT4 Hardlinks) - Discoursehttps://blog.discourse.org/2026/04/how-jennifer-aniston-and-friends-cost-us-377gb-and-broke-ext4-hardlinks/Discourseで開発を担当するジェイク・ゴールズボロー氏は