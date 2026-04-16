小橋建太興行「FortuneDream11」は16日、後楽園ホールで行われた。試合途中では主催者の小橋建太と新日本プロレスの棚橋弘至社長がスペシャルトークを展開した。棚橋は「プロレスラーが凄いと尊敬の対象になった。小橋さんのポスターを部屋に貼って、憧れだった。小橋さんのファンでアイドルだった」と本人にも告げており、小橋からも「棚橋くんはプロになってからもアイドルだったと言ってくれた」と笑顔を見せた。小橋