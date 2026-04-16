◇パ・リーグ日本ハム3−5ロッテ（2026年4月16日ZOZOマリン）日本ハム・新庄剛志監督（54）は、5失策でロッテに逆転負けを喫し、「今日もいっぱいしましたね、たくさんエラーを。もっと練習が必要ということなんで、しっかり練習させます」と苦笑いした。この日も郡司の悪送球や西川の捕球ミスなどが生じた。失策は12球団トップの「17」となった。今季初めて「1番」に清宮を起用したことには、「（相手投手と）相性がい