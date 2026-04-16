◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人の浦田俊輔内野手が２１打席ぶり安打を放った。「８番・二塁」で先発出場。２回１死の第１打席でカウント１―２と追い込まれながら先発・ルーカスの低め直球を二遊間に転がした。二塁手の中野が追いつき一塁に送球したものの、快足を飛ばして余裕でセーフとなった。これが４月５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来の安打だった。浦田は試合前まで２０打席無安打と調子