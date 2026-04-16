小田急電鉄はカスタマーハラスメントなどのトラブルに対応するため、きょう、すべての駅で駅員の胸につける小型のカメラを導入しました。小田急電鉄が小型のカメラを導入するのは小田急線の全70駅です。カスハラや乗客同士のトラブルなどが起きた際に駅員が胸に装着し、当時の状況を正確に記録することで適切な対応につなげることが狙いです。録画する際にはカメラ本体に「録画中」と表示され、トラブルの抑止効果も期待されていま