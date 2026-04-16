絵本シリーズ『パンどろぼう』初のファンクラブイベント『いとしのパンくらぶファンイベント2026』が5日、都内某所で開催された。イベントは、『パンどろぼう』シリーズ6周年、ファンクラブ『パンどろぼう いとしのパンくらぶ』1周年、そして16日に制定された「パンどろぼうの日」を記念して実施されたもので、当日は2部制で行われた。【動画】柴田ケイコ氏、朝井彩加、きゃりーぱみゅぱみゅ登場！『パンどろぼう』イベントの模