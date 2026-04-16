記事ポイントPlungeXは1℃から45℃まで設定できる浴槽一体式の温冷浴デバイスです。PlungeXは東京ビッグサイトの展示会で実機展示と1℃デモを実施します。株式会社ライフは会場で超交代浴の特別冊子を先着配布します。PlungeXは、冷水浴と温浴を1台で切り替えられる浴槽一体式デバイスです。ライフは、東京ビッグサイトで開催されるスポーツチーム・アスリート向け総合展示会で、PlungeXとオリジナルサウナ機器を展示します。