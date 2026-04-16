温冷浴を一台で叶える新提案！ ライフ「PlungeX」

記事ポイント PlungeXは1℃から45℃まで設定できる浴槽一体式の温冷浴デバイスです。PlungeXは東京ビッグサイトの展示会で実機展示と1℃デモを実施します。株式会社ライフは会場で超交代浴の特別冊子を先着配布します。 PlungeXは1℃から45℃まで設定できる浴槽一体式の温冷浴デバイスです。PlungeXは東京ビッグサイトの展示会で実機展示と1℃デモを実施します。株式会社ライフは会場で超交代浴の特別冊子を先着配布します。

PlungeXは、冷水浴と温浴を1台で切り替えられる浴槽一体式デバイスです。

ライフは、東京ビッグサイトで開催されるスポーツチーム・アスリート向け総合展示会で、PlungeXとオリジナルサウナ機器を展示します。

ライフ「PlungeX」

展示会名：スポーツチーム・アスリート向け総合展示会会期：2026年4月15日から4月17日会場：東京ビッグサイト 南展示棟ブース番号：3-29ブース名：SaunaHax（サウナハックス）/ PlungeX展示内容：PlungeX実機展示、デモンストレーション（水温1℃）配布特典：『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版を先着順で無料配布

PlungeXは、冷却と加温を内蔵し、サウナ後の冷水浴から日常の温浴まで幅広く使えるモデルです。

ライフは、全国350カ所以上の施工実績と200カ所以上のチラー機設置実績を活かし、日本市場向けに導入しやすい設計へ仕上げています。

温度設定

設定可能温度：1℃から45℃冷却能力：2.7KW冷却時間目安：室温28℃で水温25℃から5℃まで約7時間加温時間目安：室温28℃で水温25℃から43℃まで約1.5時間

PlungeXは、1℃の冷水浴から45℃の温浴までディスプレイ操作で切り替えられます。

PlungeXは、夏はチラー浴槽、冬は温浴装置として使えるため、季節を問わず活用しやすい仕様です。

一体構造

サイズ：幅73cm、奥行140cm、高さ120cm重さ：約180kg（乾燥重量）水量：約450L電源：100V（50/60Hz）15A認証：PSE、CE、IPX4消毒方式：オゾン殺菌、カートリッジフィルター

PlungeXは、浴槽と冷温装置を一体化し、設置スペースを抑えながら高精度な温度管理を実現します。

PlungeXは、幅73cm設計のため、日本の住宅やジム、更衣室にも導入しやすいサイズ感です。

開発設計

PlungeXは、水深110cmの深型構造で下半身をしっかり包み込み、温冷交代浴に必要な水圧と姿勢を取りやすく設計されています。

佐藤啓壮氏は、理学療法士、鍼灸師、医学博士としての知見をもとに、科学的根拠に基づく超交代浴の考え方を製品に反映しています。

会場配布冊子

『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版は、冷水浴の基礎や温冷浴の実践手順を会場で学べる非売品冊子です。

特別抜粋版は、アスリートやサウナーだけでなく、これから冷水浴を始めたい人にも実践しやすい内容です。

導入対象

推奨対象：自宅で本格的な冷水浴を行いたい人推奨対象：運動後や筋肉痛時のセルフケアをしたい人推奨対象：睡眠改善やストレス軽減を目的に温冷交代浴を取り入れたい人推奨対象：温冷交代浴を導入したいトレーナー、治療家推奨対象：温冷美容に取り組みたい人公衆浴場法対応：可（別途申請と部品追加が必要）問い合わせ先：info@saunahax.com

PlungeXは、フィットネスジムから家庭まで、100V電源と水があれば設置しやすい導入性も魅力です。

展示ブースは、実機のサイズ感や温度設定の幅をその場で確かめたい人に向いています。

ライフは、冷水浴と温浴を1台で使い分けたい人へ向けて、実用性の高い選択肢を提案しています。

東京ビッグサイトの展示では、実機展示に加えて水温1℃のデモや冊子配布も行うため、導入前の情報収集にも役立ちます。

温冷浴を本格的に始めたい人は、会場でPlungeXの特徴を直接確認できます。

浴槽一体式「PlungeX」の紹介でした。

よくある質問

Q. PlungeXはどのくらいの温度まで設定できますか？

A. PlungeXは1℃から45℃まで設定でき、冷水浴と温浴の両方に対応します。

Q. PlungeXはどこで実物を見られますか？

A. PlungeXは東京ビッグサイト南展示棟のブース3-29で実機展示されています。

Q. 会場ではどんな特典がありますか？

A. 会場では『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版が先着順で無料配布されます。

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