お笑いタレントのだいたひかる（50）が15日、ブログを更新。体重が減少した理由を明かした。だいたは「1番のダイエット法」と題し「お酒をやめてから、成人して以降1番体重が少なくなりました」と明かし「45.9kg」と表示された体重計の写真をアップした。続けて「中年でガンで、少なくなると不気味ですが検査も異常なしなので…」と明かし「体重が減ったのは、断酒したからだと思うのですが…今後は、筋肉を増やすのが目標です