ダート重賞「第31回アンタレスS」の追い切りが行われ、マーチS1着から中2週で臨むサンデーファンデー（牡6＝東田）は栗東坂路を単走でサッと駆け上がり、4F56秒2〜1F13秒3。稽古をつけた角田は「活気があっていい感じ。調教ではそんなに頑張らなくていい、って分かっている馬」と納得の口ぶり。「返し馬でもこんな感じですけど、レースでは全然違います。（自身が初めて騎乗した）名古屋城S（3着）よりここ2走の方が調子はいい