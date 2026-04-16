U-20日本女子代表は、タイで開催されているU-20女子アジアカップで決勝進出を果たした。現地４月15日に行なわれた準決勝で中国と対戦。板村真央と福島望愛の得点で２−０の勝利を収めた。２得点はいずれも前半に生まれた。引き気味に構える相手に対し、日本は優位に試合を進めることができた。後半は攻勢を強めた中国の反撃に遭い、やや劣勢を強いられたものの、身体を張った守備で最後まで守り抜いた。力強く勝ち切ってみせ