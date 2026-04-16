０−２敗戦「スキルの差は明らか」。中国ファンがヤングなでしこに脱帽も「日本のシュート精度は低い」「北朝鮮が優勝する可能性が高い」の声も【U-20女子アジア杯】

０−２敗戦「スキルの差は明らか」。中国ファンがヤングなでしこに脱帽も「日本のシュート精度は低い」「北朝鮮が優勝する可能性が高い」の声も【U-20女子アジア杯】