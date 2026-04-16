０−２敗戦「スキルの差は明らか」。中国ファンがヤングなでしこに脱帽も「日本のシュート精度は低い」「北朝鮮が優勝する可能性が高い」の声も【U-20女子アジア杯】
U-20日本女子代表は、タイで開催されているU-20女子アジアカップで決勝進出を果たした。現地４月15日に行なわれた準決勝で中国と対戦。板村真央と福島望愛の得点で２−０の勝利を収めた。
２得点はいずれも前半に生まれた。引き気味に構える相手に対し、日本は優位に試合を進めることができた。後半は攻勢を強めた中国の反撃に遭い、やや劣勢を強いられたものの、身体を張った守備で最後まで守り抜いた。
力強く勝ち切ってみせたヤングなでしこ。敗れた中国のメディア『直播吧』が試合の結果を伝えると、「全体的なスキルの差は明らか」「技術力で日本と競争できる国は世界でもごくわずか」「日本の難攻不落の鉄の要塞」「日本サッカーはどこまで行くのか」「日本はなぜここまで強くなった？」「サッカーでは近年、あらゆる年代の男女チームが日本に完全に圧倒されている」「事態は悪化する一方だ」といった声があがった。
一方で、後半は盛り返し、大差をつけられた敗戦でもなかったことで、以下のようなコメントも見られた。
「よく頑張った！」
「後半は実際、かなり良かった」
「実力差は、それほど大きくない」
「未来への希望はある！」
「完全に打ち負かされたわけではない」
「戦術に欠陥があるが、選手たちには日本と互角に戦えるだけの才能がある」
「日本は明らかに前に出るのをためらった」
「恐ろしいことに、日本は後半の最後の10分間、守備ラインを後退させてしまった」
「日本のシュート精度は低い」
「北朝鮮が日本に大勝するのではないか」
「こう見ると、北朝鮮が優勝する可能性が極めて高い。日本と中国は接戦、韓国対北朝鮮は、韓国がシュートを１本しか打てなかった。北朝鮮の実力は圧倒的だ！」
完勝とは言えない日本の戦いぶりも厳しく指摘された。決勝の相手は、準決勝で韓国を３−０で下した北朝鮮。前回大会と同じカードで、この時は１−２で競り負け、準優勝に終わっている。今大会はタイトルを奪いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
２得点はいずれも前半に生まれた。引き気味に構える相手に対し、日本は優位に試合を進めることができた。後半は攻勢を強めた中国の反撃に遭い、やや劣勢を強いられたものの、身体を張った守備で最後まで守り抜いた。
一方で、後半は盛り返し、大差をつけられた敗戦でもなかったことで、以下のようなコメントも見られた。
「よく頑張った！」
「後半は実際、かなり良かった」
「実力差は、それほど大きくない」
「未来への希望はある！」
「完全に打ち負かされたわけではない」
「戦術に欠陥があるが、選手たちには日本と互角に戦えるだけの才能がある」
「日本は明らかに前に出るのをためらった」
「恐ろしいことに、日本は後半の最後の10分間、守備ラインを後退させてしまった」
「日本のシュート精度は低い」
「北朝鮮が日本に大勝するのではないか」
「こう見ると、北朝鮮が優勝する可能性が極めて高い。日本と中国は接戦、韓国対北朝鮮は、韓国がシュートを１本しか打てなかった。北朝鮮の実力は圧倒的だ！」
完勝とは言えない日本の戦いぶりも厳しく指摘された。決勝の相手は、準決勝で韓国を３−０で下した北朝鮮。前回大会と同じカードで、この時は１−２で競り負け、準優勝に終わっている。今大会はタイトルを奪いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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