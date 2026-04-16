１５日の阪神―巨人戦（甲子園）は雨天中止となり、タイガースのカード連続勝ち越しは「５」でストップした。それでも藤川球児監督（４５）の視線は、目先の結果だけには向いていない。若虎の現状について、もどかしさを感じつつも冷静に見つめた。「左手手首関節炎」で戦線離脱していた注目のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）が１４日にファームで実戦復帰。そんな中、開幕二軍スタートだった前川右京外野手（２