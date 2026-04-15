◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）中日はバンテリンドーム４連敗で、借金は再び今季ワーストタイの８となった。今季初登板となった先発・マラーは、５回１／３を７３球、５安打３失点（自責２）で黒星を喫した。２回２死二塁。中村奨が放った一塁線への打球を必死に捕球し、一塁手にグラブトスしたものの、右にそれて悪送球。投手内野安打と失策が記録され、二塁走者が生還。先取点を許すと、