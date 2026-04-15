◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月15日みずほペイペイD）球界最高峰の好打者が、足でも魅せた。ソフトバンク近藤健介外野手（32）が2年ぶりの盗塁を決めた。15日の楽天戦に「2番・左翼」で出場。0―1の4回先頭でチーム初安打となる中前打で出塁し、4番柳田の打席の初球に楽天先発・古謝のクイックモーションを完璧に盗んで二盗を企画し成功させた。24年に11盗塁をマークも、25年は度重なるけがで自慢の快足を披