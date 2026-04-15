期の折り返しを迎えた、遠藤市政をシリーズで検証しています。3回目の4月15日は、徳島駅前の顔「アミコビルの再生」についてです。 徳島駅前の顔「アミコビル」。その再生は、遠藤市政の大きな課題の一つです。 アミコビルを管理運営する「徳島都市開発」は、遠藤市長が市長に就任した当時、そごう徳島店の撤退やコロナ禍での業績悪化を受け、2021年の決算以降4年連続の経常赤字という厳しい経営状況が続いていま