2025年、福岡県太宰府市の「古代日本の『西の都』〜東アジアとの交流拠点〜」というストーリーが、“日本遺産”の認定を取り消された。日本遺産の認定取り消しは初めてとなる。ストーリー性の不足をはじめ、周辺地域との連携が不足していることなどが主な理由だったと報じられている。しかし、そもそも「日本遺産ってなんだ？」「世界遺産とどう違うの」という声がネット上では少なくない。ある大手旅行会社の社員からは、「日
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