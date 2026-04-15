世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」でヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバー。妻のヘイリー・ビーバーとともに、1歳半の息子ジャック・ブルースも会場に駆け付けていたようだ。父を応援するフェイクタトゥーを入れたキュートなジャック・ブルースの写真が、ヘイリーのインスタグラムでシェアされた。【写真】ヘイリー・ビーバー、息子の腕にフェイクタトゥー日本時間４月14日、ヘイリーはインスタグラムを