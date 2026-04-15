ヘイリー・ビーバー、息子のキュートな“コーチェラタトゥー”披露 ジャスティンを応援
世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」でヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバー。妻のヘイリー・ビーバーとともに、1歳半の息子ジャック・ブルースも会場に駆け付けていたようだ。父を応援するフェイクタトゥーを入れたキュートなジャック・ブルースの写真が、ヘイリーのインスタグラムでシェアされた。
【写真】ヘイリー・ビーバー、息子の腕にフェイクタトゥー
日本時間４月14日、ヘイリーはインスタグラムを更新し、「特別な週末でした。ここまでの道のりの苦悩は、計り知れないものでした。この美しい人生に心から感謝します。本当に誇らしい。またやるぞ！！！」と投稿。
あわせて、コーチェラの舞台裏で写した親子3ショットや、ジャック・ブルースとともにジャスティンのリハーサルを見守る様子、ジャック・ブルースのふっくらした腕に「Bieberchella」とデザインされたフェイクタトゥーが貼られた写真、さらに自身のビューティーブランド「Rhode」のイベントに出演した際の写真なども公開した。
現地時間4月11日にコーチェラのメインステージに立ったジャスティンは、翌週もヘッドライナーを務める予定となっている。一方ヘイリーは、「Rhode」からジャスティンがデザインを手掛けた期間限定販売の夫婦コラボ商品、ニキビパッチと目元パックなどを発売し、プロモーションイベントにも出席するなど多忙な日々を送っている。
なおジャスティンは11日のステージで、ヘイリーやジャック・ブルースへの愛を込めた歌詞を含む「Everything Hallelujah」をパフォーマンス。ジャック・ブルースの姿は目撃されなかったが、ヘイリーは観客席から見守っており、ライブ配信では「ヘイリー、ベイビー、ハレルヤ」と歌うジャスティンに対し、ヘイリーが投げキスを送る様子もキャッチされた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）
【写真】ヘイリー・ビーバー、息子の腕にフェイクタトゥー
日本時間４月14日、ヘイリーはインスタグラムを更新し、「特別な週末でした。ここまでの道のりの苦悩は、計り知れないものでした。この美しい人生に心から感謝します。本当に誇らしい。またやるぞ！！！」と投稿。
現地時間4月11日にコーチェラのメインステージに立ったジャスティンは、翌週もヘッドライナーを務める予定となっている。一方ヘイリーは、「Rhode」からジャスティンがデザインを手掛けた期間限定販売の夫婦コラボ商品、ニキビパッチと目元パックなどを発売し、プロモーションイベントにも出席するなど多忙な日々を送っている。
なおジャスティンは11日のステージで、ヘイリーやジャック・ブルースへの愛を込めた歌詞を含む「Everything Hallelujah」をパフォーマンス。ジャック・ブルースの姿は目撃されなかったが、ヘイリーは観客席から見守っており、ライブ配信では「ヘイリー、ベイビー、ハレルヤ」と歌うジャスティンに対し、ヘイリーが投げキスを送る様子もキャッチされた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）