回転寿司チェーン「くら寿司」は、「桜鯛といくら」フェアを、4月17日から期間限定で開催する。旬の桜鯛を使った「熟成 桜鯛(一貫)」「熟成 ゆず漬け桜鯛(一貫)」のほか、「海水仕込み 純いくら(一貫)」など、バラエティ豊かな商品を取りそろえた。【フェアメニューの画像一覧はこちら】桜鯛を醤油ベースのタレに漬け、柚子皮をトッピングした「熟成 ゆず漬け桜鯛」など桜鯛は、桜が咲く3月から4月に水揚げされる産卵前のマダイで