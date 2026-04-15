作家・湊かなえのデビュー10周年の集大成と評された小説を映画化した『未来』が、5月8日に公開される。このたび、シンガーソングライターUruの楽曲「さすらいの唄」がイメージソングに決定し、あわせてファイナル予告映像が解禁された。【動画】Uruの楽曲に乗せて描くファイナル予告本作は、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督がメガホンを取り、主演を黒島結菜が務める。山崎七海（※崎＝た