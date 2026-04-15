約1150万円のハリアー!?トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」の電動モデルとなる「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を発売しました。マレーシアでの電動モデル投入に注目が集まっており、日本でもその動向に関心を寄せる声が見られます。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアー」を画像で見る（55枚）ハリアーは1997年の初代登場以来、高級クロスオーバーSUVの先駆けとして存在感を築いてきま