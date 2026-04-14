◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月14日豊橋）メジャー通算164本塁打を誇る中日のミゲル・サノー内野手（32）がアクシデントに見舞われ、途中交代した。「6番・一塁」でスタメン出場。初回だった。ボスラーの先制犠飛などで2点を奪い、なおも2死二、三塁の好機で右翼フェンス直撃の2点打を放った。アクシデントは、その直後だった。貴重な追加点となる2点打を放ったサノーは、一塁を回ったところで挟まれて走塁死。そ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 小6不明 配信での「祝辞」が物議
- 2. 11歳男児遺体 死亡時期は3月下旬
- 3. 小6男児遺体「誰かが言うてる」
- 4. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 5. 報ステ「遺体らしきもの」が波紋
- 6. 小嶋陽菜 運営会社の全株売却へ
- 7. JASRAC Xの「歌ってみた」に言及
- 8. パンチくん変化で…来客も変化か
- 9. 男児の死因「解明かなり難しい」
- 10. 今すぐ事件性あると言えず 京都
- 1. 11歳男児遺体 死亡時期は3月下旬
- 2. 小6男児遺体「誰かが言うてる」
- 3. 報ステ「遺体らしきもの」が波紋
- 4. 男児の死因「解明かなり難しい」
- 5. 今すぐ事件性あると言えず 京都
- 6. 男児不明 父親への「疑問点」
- 7. ANAの整備士 2つの不適切行為
- 8. 男児行方不明 知人女性は違和感
- 9. 日本人の「フルーツ離れ」が深刻
- 10. 山菜採りに出かけた男性が死亡
- 1. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 2. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 3. 男児不明に「発信する以上…」
- 4. しゃぶ葉混入 対応は適切だった?
- 5. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 6. 元気そう 菅元首相に広がる安堵
- 7. アニサキスは酢と塩で死滅しない
- 8. 田久保氏の「私文書偽造」に怒り
- 9. 自民党大会で歌唱 自衛隊法抵触?
- 10. 森友問題 自死した夫への思い
- 1. 韓国で絶対ダメな行動 5選紹介
- 2. 燃料不足か ツバル非常事態宣言
- 3. ツバル燃料不足か 非常事態宣言
- 4. 【海外発！Breaking News】2歳で身体の80％に火傷を負った16歳「僕はゾンビじゃない。中身を見て」（米）
- 5. 歯を抜く…TWICEのツアーに懸念
- 6. イランが報復警告 不測の事態も
- 7. 中国企業だけ「狙い撃ち」仏規制
- 8. 漂流2カ月の男性に有罪 ロシア
- 9. 韓の中華料理店 早朝から爆発
- 10. 米のイラン艦撃沈"オーバーキル"
- 1. パンチくん変化で…来客も変化か
- 2. 中国から1兆吸い上げる日本企業
- 3. マイナ保険証メリットない 悲鳴
- 4. 自賠責保険 13年ぶり値上げへ
- 5. 餃子の王将 怒涛の客離れ発生か
- 6. EVモーターズ 民事再生法適用へ
- 7. 京王線橋本駅がわずかな距離を移設する理由は「リニアと一体となったまちづくり」だった。CGで未来の駅を体感
- 8. au「色覚検査」図を投稿も削除
- 9. 「Adobe Acrobat」深刻な脆弱性
- 10. 高島屋 5年ぶりに純損益が赤字
- 1. Yahoo!Japan「パスキー」に統一
- 2. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 3. NASAのこれからの計画まとめ
- 4. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 5. iPhoneやiPadのデータを暗号化してmicroSDカードに保存できるMfi認証Lightningカードリーダー
- 6. NMB48スペシャルライブ＆イベントをニコ生で独占生中継！
- 7. 「存在しないはずの謎の天体」がブラックホールに飲まれる。重力波検出も正体不明
- 8. ブラックマジックデザイン、5チャンネルの収録エンジンを搭載したライブプロダクションスイッチャー ATEM Mini Pro ISOを発表
- 9. エイム・テクノロジーズ、独自開発アダプターを使ってロボットとエレベーター連携を簡単に可能に
- 10. 楽天モバイル、AIスマホ「Google Pixel 10a」を4月14日発売 実質1万3760円～
- 11. Googleの未発表な次期フラッグシップスマホ「Pixel 11」シリーズと見られる8型番がIMEIデータベースに登録！日本版はグローバル版に統合か
- 12. 数十年にわたり個人が録音してきたニルヴァーナやテレヴィジョンの貴重なライブ音源がインターネットアーカイブで公開中
- 13. この3Dグラフィックはすごい！剣術アクションゲームの決定版「Infinity Blade」【iPhoneアプリ】【iPadアプリ】
- 14. 世界のスマホ業界が頼る日本企業
- 15. SONYのヘッドホン新シリーズ「h.ear」と最新ウォークマンで、ゾクゾクする音楽を体験！
- 16. カメラ初心者でも赤ちゃんを“キレイかつ便利”に撮れるデジタルカメラとは？
- 17. LGエレクトロニクス、近距離から60〜100インチのフルHD映像を投影できる超単焦点プロジェクター「PF1000UG」を発売
- 18. iPhoneのリマインダーはこう使おう。5つの便利ワザで作業忘れとサヨナラ：iPhone Tips
- 19. 海外の格安スマホでもFeliCaが利用可能になる？ 「HCE-F」の正体を探る：モバイル決済最前線
- 20. 「書く」ことしかできない端末のメリットとは？ポメラ初心者による「ポメラ DM200」体験記 第1回：購入の経緯と本体外観など【レビュー】
- 1. 大谷超え6号 シュワバー単独2位
- 2. 大谷超え1222億円男にファン落胆
- 3. 新庄 清宮を「守備イップス」
- 4. 天心に9回終了TKO負け 同級1位
- 5. 金村氏が沢村賞を予言「桁違い」
- 6. 大谷がインスタに「自虐投稿」
- 7. 正尚の不遇は「才能の無駄遣い」
- 8. ありえない ド軍&ユニクロの契約
- 9. 中日にまた悪夢? 主砲が非常事態
- 10. 5大リーグ初となる女性監督誕生
- 11. 松島輝空の何気ない一言に笑い
- 12. 大谷に死球 監督が大谷に言及
- 13. まるでSF映画の世界。最高時速200キロの空中レースが実現か
- 14. “ファミコン野球ゲーム初の実名化”を実現させた衝撃の問題作『スーパーリアルベースボール』
- 15. 今月末で名門・橋田厩舎解散 名伯楽が最後にタイトルつかむか
- 16. ホセルがレアル・マドリード退団を決断か…クラブは残留を熱望も、中東への移籍が決定的に
- 17. 都玲華と破局も 不倫関係なしか
- 18. なでしこジャパンが「宿敵」アメリカと激突 4月の遠征3連戦をABEMAが無料生中継
- 19. 西武の「交流戦ユニ」に驚きの声
- 20. 朗希の現状「監督」がコメント
- 1. 小6不明 配信での「祝辞」が物議
- 2. 小嶋陽菜 運営会社の全株売却へ
- 3. JASRAC Xの「歌ってみた」に言及
- 4. 永野芽郁 元マネ男性と旅行か
- 5. 関係持った俳優告白 批判の声も
- 6. 相席食堂 不適切行為をABC認める
- 7. 華原朋美の「100万円お礼」物議
- 8. 北村匠海「共演者逮捕」ジンクス
- 9. 河本準一が離婚 元妻に同情の声
- 10. 「グエー死んだンゴ」秘話を放送
- 1. 義父が娘に暴言 母を襲った感情
- 2. 期間限定で「ドミノデカ盛り祭」
- 3. ローソン人気商品 今年も登場
- 4. 20歳で妊娠 仮面夫婦告げられる
- 5. しまむらの「ワッフルパンツ」
- 6. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 7. 高見えカジュアルコーデ紹介
- 8. 40代OLにおすすめ大人の春コーデ
- 9. 丸顔ボブさんをモテ女子に変身！似合わせポイントとスタイル集♪
- 10. 夏祭り向けヘアアレンジにチャレンジ！自分でもできる髪型
- 11. 10の質問でわかる【恋に溺れやすい度】好きな人ができたら頭の中はそれでいっぱい？
- 12. 娘の妊娠に父が叫ぶ 漫画の背景
- 13. 東京ディズニーシー25周年は″ジュビリーブルー″のきらめきに染まるショーや映える空間に大興奮！見どころを予習《編集部レポ》
- 14. 大人世代ファッションのNG3つ
- 15. チーズガーデン母の日ギフト登場♡限定パッケージのチーズケーキが可愛すぎる
- 16. サラダチキン極上しっとりレシピ
- 17. 【ローソン】4月14日から「でからあげクン」1個増量中！「スーパーカップ」や「オレオ」などの無料券も登場中。
- 18. 「物忘れが増えた…？」40代以降に始めたい“認知機能ケア”と整え方
- 19. 知らないうちに「老化まっしぐら」 細胞レベルで明らかになった話
- 20. nana’s green teaの初夏限定メニュー♡はちみつレモンスイーツ登場