◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月14日豊橋）メジャー通算164本塁打を誇る中日のミゲル・サノー内野手（32）がアクシデントに見舞われ、途中交代した。「6番・一塁」でスタメン出場。初回だった。ボスラーの先制犠飛などで2点を奪い、なおも2死二、三塁の好機で右翼フェンス直撃の2点打を放った。アクシデントは、その直後だった。貴重な追加点となる2点打を放ったサノーは、一塁を回ったところで挟まれて走塁死。そ