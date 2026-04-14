劇団朱雀『OMIAKASHI』(撮影：小境勝巳、坂田貴広) “100年に１人の天才女形”として頭角を現し、人々を魅了し続けている俳優・早乙女太一さんが２代目座長として率いる「劇団朱雀」。 伝統ある大衆演劇の魅力を大切に残しながら、現代的な感性や表現を取り入れ、観る人の心を掴んで離さない魅惑的なブラッシュアップを重ねてきました。 ３年ぶりとなる今回の公演では、これまで三部制で行われていた上演スタイルを変更し、第