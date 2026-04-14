【POP UP PARADE カービィ】 8月 再販予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE カービィ」を8月に再販する。価格は5,500円。 本商品は「星のカービィ」シリーズの主人公カービィをPOP UP PARADEシリーズで立体化したもの。ワープスターに乗るカービィが表現され、冒険に旅立つ