井原警察署 無免許運転をしたとして、岡山県井原市芳井町吉井の会社員の男（57）が14日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は14日午前8時前、井原市東江原町の市道で無免許運転をした疑いが持たれています。 無免許運転についての情報提供を受けた警察が交通取り締まりをしていたところ、男が運転する軽自動車が来たため職務質問をしたということです。男は3月に免許取り消し処分を受