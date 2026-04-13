食欲は、2025年に築地本願寺「はなまつり」にて1日限定で提供され反響を呼んだ「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」のレトルト化プロジェクトを開始。同プロジェクトは、お釈迦様の誕生日である4月8日(水)10:00の「はなまつり」の日より、応援購入サービス「Makuake」でスタートし、5月10日(日)22:00まで開催する。お釈迦様が食べたかもしれないカレーの特徴「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」は、カレー・スパイス料理の