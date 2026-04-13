生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」は、季節限定商品「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」を、4月8日(水)より全店舗および公式オンラインショップにて販売している。横浜発の生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」は、ウイッシュボンが展開する横浜生まれの生キャラメル専門店。各店舗で販売する「横濱生キャラメル」はすべて、工房を併設した横浜ハンマーヘッド店にて毎日パティシエが銅鍋でじっくりと炊